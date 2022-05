»Mange går fuldstændig i panik«: Nu kan et enkelt klik afklæde enhver – også helt unge

En sag fra Retten i Holbæk er den seneste i en ny tendens, hvor unge afklæder hinanden på internettet – for du behøver ikke længere et fotografi af en afklædt person, for at kunne se vedkommende nøgen. Men hvor går grænsen mellem drengestreger på internettet og alvorlige forbrydelser? Og kan et fiktivt nøgenbillede være lige så smertefuldt at få delt som et ægte?