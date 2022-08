Hvad var det, Nynne Bjerre ramte hos tusindvis af danskere, med det skolefoto?

Fredag i sidste uge gjorde journalist Nynne Bjerre Christensen sin personlige barndomshistorie politisk som et argument imod et kommende lovforslag, som vil gøre det muligt for børn at skifte køn juridisk. Vi har bedt den tidligere tv-vært reflektere over reaktionerne og sit oprindelige budskab.