Truslen om en svimlende milliarderstatning har hængt tungt over hovedet på verdens rigeste mand

Efter måneders drama har Elon Musk købt Twitter. Det har været en historie og et forløb, der indeholder alt. Et markant persongalleri: Verdens rigeste mand har hovedrollen. Dramatik: Her er både offentlige beskyldninger og muligheden for enorme konsekvenser. Komisk potentiale: Tag bare omtalen af lorte-emojis i officielle retsdokumenter Og selvfølgelig principielle perspektiver: Det hele handler om både ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder. Vi fortæller sagen forfra.