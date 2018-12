Jokeren er en legende i dansk rap: »Desværre gider de fleste kvinder, der har været kæreste med mig, ikke at snakke med mig igen«

Intelligens, kreativitet, hyperaktivitet og tankemylder er nogle af de symptomer, man kan have, når man har adhd. Man skal ikke være sammen med Jesper Dahl længe, før man finder ud af, at han stadig har lidt af det hele. Ind imellem tager han nogle vilde spring i tankerne eller tænker så hurtigt, at han springer halvdelen af argumentationen over, når der er noget, han vil forklare.

Det ved han godt.

Lige nu går han ud i køkkenet for at sætte mere kaffe over. Imens er jeg alene i hans store værelse – lejlighedens stue – hvor lyset generøst vælter ind fra to sider.

På gulvet står en buddhafigur. For enden af dobbeltsengen troner et tv. Og i en vindueskarm, oven over en masse bøger, er en Jesusfigur.

Jeg spørger til Jesus, da han med store skridt og kaffen i udstrakte hænder foran den bordeauxrøde Le Fix-træningstrøje kommer tilbage fra køkkenet.

»Det er Thorvaldsens Jesus, der siger »lad de små børn komme til mig«. Så det er ikke den lidende Jesus. Det er den kærlige«, pointerer han.

En del af gulvarealet er lige nu optaget af en masse af Jesper Dahls kultegninger. De fleste af dem forestiller kvindeansigter. Efter at have holdt tegne- og malepause i mange år begyndte han igen for seks-syv år siden. For tiden udstilles nogle af hans billeder i Arbejdernes Landsbank.

»Jeg tog det op igen, da jeg begyndte at hænge rigtig meget ud med Clement Blach Petersen, som er skuespiller og maler. Han er min mentor. Jeg gik og rappede, han tegnede, og så begyndte han at rappe, og jeg at tegne«.

Sammen har de to bandet Rolex Kopi, som for en håndfuld år siden lavede latinnummeret ’Jetset sigøjnerliv’, der siden har haft sit liv på nettet.

Madness 4 Real

Nummeret ’Far har skejs’ fra Jokerens nye album er et af dem, hvor han rapper om, hvem han var, og hvem han er:



»Jeg skrev en masse sange / Til jeg fattede at de handlede om det samme / For jeg jagtede lykke / Ved at prøve at løbe fra min skygge / Til jeg ikke kunne mere, og bare / Satte mig ned og lod solen passere«.

Tankerne om forgæves at prøve at flygte fra sig selv har ikke været så tydelige de tidligere gange, jeg har interviewet Jesper Dahl. Og de var slet ikke til stede, da han var ung.

Få rappere har haft så stor betydning for dansk hiphop og så lang en karriere som Jokeren. Inden han blev solist, var han en del af Den Gale Pose , bestående af Jokeren, Nick og Rasmus B. Foto: Finn Frandsen (arkiv)

Dengang han sammen med de andre i Hillerød-gruppen Madness 4 Real, som Den Gale Pose oprindelig hed, begyndte at ændre dansk rap for altid ved at tage til Los Angeles, få succes som producere der og komme hjem igen med deres egen dansksprogede version af gangstarap.

Det var i slutningen af Madness 4 Reals Los Angeles-eventyr, at vi mødtes første gang i Hillerød. Jesper Dahl var lige fyldt 21 og boede på det tidspunkt i Los Angeles sammen med de andre i Madness 4 Real, Rasmus Berg, Nicholas Kvaran og Lasse Bavngaard.

I dag er det en selvfølge, at hiphop er en af musikbranchens mest populære genrer, også i Danmark. I 1994 var dansk rap undergrund. MC Einar og Rockers By Choice havde lavet rap på dansk fra slutningen af 1990’erne, men i 1994 interesserede pladeselskaberne i Danmark sig slet ikke for hiphop.

Kun i hiphop-miljøet, hvor de fleste kendte hinanden, var Madness 4 Real berømte.

For Jesper Dahl – og mange andre – var den amerikanske rapper Ice Cube en indgang til hiphoppen, husker han i dag:



»Som ung teenager så jeg Ice Cube i K.B. Hallen og kunne mærke alt rumle i maven af at være kommet fra Hillerød og ind til København og af at se alle de store, seje hiphoppere være der«.

I Ice Cube fik han et mandligt forbillede:

»Jeg voksede op i 70’erne og blev opdraget af kvindelige pædagoger og kvindelige værdier. Min far var meget på arbejde. Da jeg opdagede Ice Cube, fandt jeg en mandlig rollemodel«.

Tiden i Los Angeles

I sine teenageår i slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne begyndte han at være mere og mere i København sammen med sine kammerater.

I København fik Madness 4 Real en aftale i stand med en dansker, Carsten Willer, der mest opholdt sig i Los Angeles, havde kontakter i gangstarapmiljøet og endte med at blive manager for den danske gruppe.

I 1992 tog Jesper Dahl og de andre i Madness 4 Real et fly til Los Angeles. Da de flyttede hjem igen tre år senere, havde de produceret for idolerne Eazy-E og Ice Cube, de havde prøvet at få respekt i et miljø præget af racebevidsthed, stoffer, våben og kriminalitet, og de var blevet snydt økonomisk af deres manager.

Jesper Dahl havde røget hash i nogle år, inden de tog til Los Angeles. Tiden derovre gjorde ikke forbruget af rusmidler mindre.

Hvordan han selv oplevede den tid, springer han over, da jeg undervejs i samtalen spørger, om han vil foretage nogle punktnedslag i sit liv.

Han fortæller om en tryg barndom i en hjem, hvor faren var gynækolog, og moren var skolelærer, indtil hun tog en ph.d. i børnelitteratur og blev underviser på seminariet. Og han går i detaljer om nogle af oplevelserne med Madness 4 Real i teenageårene i København.

Jokeren anno 2003 med sin bog 'Storby Stodder'. Foto: Pelle Rink (arkiv)

Jokeren anno 2003 med sin bog 'Storby Stodder'. Foto: Pelle Rink (arkiv)

Derfra springer han videre til 1995, hvor gruppen flyttede til Danmark igen og var reduceret til en trio, fordi Lasse Bavngaard under sit alias Blæs Bukki i stedet havde været med til at danne en anden af dansk raps legendariske grupper, Malk de Koijn.

Du har sprunget USA over.

»Du sagde punktnedslag«.

Men jeg vil gerne have USA med.

»Åh, for helvede, mand, jeg har oplevet så meget«, svarer han først og siger så, mens han ser mig i øjnene:

»Jeg har virkelig oplevet meget i mit liv, og det har ikke været nemt, og det har ikke været gratis. Faktisk har det været lidt traumatiserende for mig at være Jokeren. Jeg får det virkelig dårligt bare ved at snakke om det. Om USA. Det har virkelig været et vildt ridt. Jeg vil helst ikke snakke om det nu«.





Han fortæller, hvordan det gik, da han snakkede lidt med DR-værten Pelle Peter om det til dennes podcast-føljeton om hiphoppens historie.

»Det var traumatiserende for mig. Fordi jeg er et meget følsomt menneske, og alle står og hiver i mig, og man skal præstere hele tiden«.

Den nye stil

Skægget skjuler noget, men ikke hele det ubehag, han føler. Vi holder øjenkontakten:

Fortæl mig i stedet, hvad der skete, da I kom hjem fra USA?

»Vi var meget mistroiske, da vi kom hjem. Over for multinationale pladeselskaber og managers. Vi vidste, at vi ville blive ved med at lave musik, men at vi ville gøre det selv. Ligesom Eazy-E gjorde med sit selskab Ruthless, ville vi starte noget selv. Uden at være styret af nogen, der ville lave os om«.

I modsætning til de fleste andre danske rappere dengang i midten af 1990’erne mente Madness 4 Real og senere Den Gale Pose det med hiphoppen seriøst.