Indtil nu, hvor hun udgiver sit femte album ’Family Tree’, hendes første i fem år, har hun været kendt for elektropop, der engang i The Guardian blev beskrevet som »melodisk følsomt og udefinerbart cool«.

’Family Tree’ er et mere akustisk album. Komponeret intuitivt frem på flygeltangenter og for en stor del indspillet live i et studie i New York. Den pågående lyd fra ældre internationale hits som ’White Nights’, ’Speak Out Now’ og ’Son of a Gun’ er på ’Family Tree’ afløst af et mere eftertænksomt udtryk rundet af, at Nanna Øland Fabricius sidste år var igennem en skilsmisse.

Det er et album, der klinger af smerte ved at gøre et barn til delebarn, overraskelsen ved at blive forelsket igen og accepten af ikke at være ufejlbarlig.

En række sange, hvor Nanna Øland Fabricius står ved sig selv. Som det særlige væsen, hun er. Når hun har en forestilling om, hvordan noget skal være, går hun kompromisløst efter, at det skal gå i opfyldelse. Nogle gange lykkes det. Andre gange braser drømmen sammen.

Og det kan være svært at opgive en drøm, når man har været så dedikeret til den, uanset om den handlede om en relation til et andet menneske, et karrierevalg eller et værk. Det har hun erfaret.

At dele barn

Med skilsmissen som baggrund synger hun et sted på den nye plade:

»And the little yellow sandals in the hallway/ Split them in two / Sometimes I hurt others / Sometimes myself and sometimes you«.

Nu er treårige Svend blevet for stor til de gule sandaler, men Nanna Øland Fabricius har gemt dem. De står i et skab med glaslåge i hendes lejlighed.

Mens vi sidder i nærheden af legeredskaber og dyr på den lille alternative dyrelegeplads ByOasen, er Svend i børnehave i Søborg, hvor hans far bor. Det var der, Nanna Øland Fabricius også boede i den sidste periode, hun var sammen med Svends far, kunstneren Eske Kath. Nu bor hun på Nørrebro, 5-6 kilometer væk. Svend har ikke skiftet institution. Når han er hos sin mor, kører hun ham frem og tilbage til Søborg.

Og fordi hans far bor i nærheden af børnehaven, ser de hinanden meget, også når han er hos sin mor.

»Det er godt. For det er altså noget underligt noget at lave regler om, hvordan et barn skal opdeles. Og der er ingen simple svar på, hvordan det skal gøres. Man må bare prøve at gøre sit bedste og virkelig have følehornene ude, så man lægger mærke til, hvordan det går «.

Gør det ondt i dig?

»Det gør ondt i mig på hans vegne. For jeg kan se, hvordan det giver uro i hans hverdag, at han lever opdelt. Og også i min for den sags skyld – ikke at det er vigtigt. Jeg kan bare se, hvordan jeg selv reagerer på de skift. Og jeg bor trods alt det samme sted og er voksen. Jeg synes, det er hårdt at skifte mellem at have ham og ikke at have ham«.

Det bliver bedre med tiden, kan hun mærke. I begyndelsen var det »decideret ubærligt«:

»Og når man står i sådan en situation, man ikke har prøvet før og ikke har tænkt, at man nogensinde skulle prøve, så ved man jo ikke, hvordan man gør. Heldigvis har vi kunnet samarbejde om Svend lige fra begyndelsen. Svend skal opleve, at det kan hans forældre godt finde ud af. Vi gik hos en familiepsykolog, og det var enormt rart at have en, der kunne sige til os, hvad der var godt og ikke godt for Svend«.

Hvor gammel var du, da du mødte din eksmand?

Hun tier og drejer hovedet væk som for at få ro til at tænke sig om.

»Jeg vil helst ikke snakke for meget om ham. Det vil ikke være rigtigt over for ham, føler jeg. Og det er for privat. Men jeg var 21 år. Og jeg var 32, da vi blev skilt. Så vi var sammen i rigtig mange år. I alle mine 20’ere. Og i alle de år, hvor vi boede i New York, indtil vi fik Svend og flyttede hjem igen«.

I alle dine første mange år som musiker?

»Ja. På mange måder var min eksmand en af dem, der gav mig mod til overhovedet at prøve at lave musik. Jeg kan tydeligt huske, at han sagde: »Det der, det bliver du nødt til at tage alvorligt«. Det gjorde jeg også, men indtil da havde jeg præsenteret det med en snert af ironi eller sarkasme. På en eller anden måde stod jeg ikke helt ved det og havde en humoristisk distance til det. Måske fordi det kom så naturligt til mig, og dengang kom jeg fra dansen og var vant til, at man skulle træne og træne for at blive god nok«.

En sart ranunkel med sej stilk

»Hvis du skal bruge toilettet, skal du ikke blive forskrækket over, at der løber en kanin rundt derude «, siger hun, da vi mødes igen et par dage senere i hendes lejlighed.

Hun har lavet te, og vi sidder ved spisebordet i et stort højloftet rum med både køkken, stue, et brugt Steinway and Sons-flygel og en hel masse fine personlige ting.

Over det hele.

Nanna Øland Fabricius er blevet spurgt af folkene bag ’Kender du typen’, om hun vil medvirke i det populære tv-program, hvor livsstilseksperter skal gætte, hvem der bor i en given bolig. Indtil videre har hun sagt nej. Det ville være for grænseoverskridende at invitere befolkningen indenfor, siger hun.