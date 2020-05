De har fornyet den gamle musik og fået stor succes med det

30 år efter at landmanden, senhor Rodrigues, sang for sin datter på traktoren, har hun netop udgivet et album med sange fra netop Amália Rodrigues’ sangkiste. Albummet er produceret af den catalanske Raül Fernandez Miró. Han var også lydarkitekten bag landsmanden Rosálias debutalbum, der har fornyet flamenco-genren i det spanske naboland. Nu har Raül Refree, som guitaristen og produceren kalder sig med et kunstnernavn, sammen med Lina Rodrigues udsat fadoen for en lignende nænsom (og alligevel helt forskellig) modernisering på albummet, der blot hedder ’Lina_Räul Refree’.

