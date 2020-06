Stort portræt: Lady Gaga var færdig som popstjerne, indtil Bradley Cooper tørrede hendes makeup af. Nu er hun tilbage. Eller er hun?

Lady Gaga har alle dage været ekstremt god til at gøre en vild entré. Problemet har mere været at blive hængende bagefter. Hun var reelt et afsluttet kapitel, da hun for to år siden pludselig blæste verden omkuld med sit brutalt sårbare skuespil i filmen ’A Star is Born’. Kan hun genrejse karrieren som popstjerne? Starten på Lady Gagas vigtigste hamskifte er gået med udgivelsen af hendes sjette album, ’Chromatica’.