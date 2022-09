'Guitar Hero' lærte hende at spille. Nu bliver hun kaldt en af verdens bedste

For den 26-årige amerikaner Yasmin Williams er det vigtigste ikke længere, hvor dygtig hun er til at spille guitar. Der har hun været. Nu skaber hun sine egne stemningsfulde melodier, som et voksende publikum tager til sig. Yasmin Williams bliver kaldt et af verdens største guitartalenter. Torsdag optræder hun i København.