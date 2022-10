Zar Paulo bliver kaldt Danmarks nye yndlingsband. Mød dem her

Aarhusianske Zar Paulo bliver kaldt dit nye danske yndlingsband. Nu er de aktuelle med første del af debutalbummet, ’Elendig software’. I en verden af valgkamp og karikerede politikere hitter bandet med nummeret ’Klap for fædrelandet’. En uimodståelig springskalle af en sang, der stiller et spejl op for os som danskere – så kan vi selv vælge, hvad det er, vi ser.