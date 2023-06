Nekrolog: Farvel, Ulven Peter

At dømme efter dagspressens regelmæssige udmeldinger er danskerne generelt ikke meget for ulve. Imidlertid er der en af slagsen, der skiller sig ud i den sammenhæng, og det er Ulven Peter Belli, født Georg Peter Brandt i den tyske by Kiel, men ærkedansk og folkekær som få.

Han er nu død efter længere tids sygdom, 79 år gammel, efter en karriere, der begyndte helt tilbage, da ungdommens popmusik blev omtalt som pigtråd, og hvor mænd med langt hår blev betragtet som et vidnesbyrd om den vestlige kulturs snarlige undergang.