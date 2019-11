Find ro i Nepals oversete tempelby: Når du lige har vandret 10 kilometer gennem frodige landskaber og skove af marihuana

»Byen er nærmest ikke til at ødelægge«, siger vores lokale guide Pushkar med et smil, der vidner om, at han godt er bevidst om egen hybris. De lokale mener selv, at hele byen er bygget på én stor sten, og at det altså skulle være grunden til, at den står mere eller mindre uskadt tilbage efter de mange kraftige jordskælv, der gennem tiden har ramt Nepal. I hvert fald står de smukke, hinduistiske templer stadig intakte tilbage på tempelpladsen midt i den gamle bydel.

