Fra tuberkulosehospital over sexfestlokaler til museum: Historiens omslag har udspillet sig på sanatoriet

Vi står midt i ruinerne af Baum & Zeit – Beelitz-Heilstätten, et tidligere sanatorium sydvest for Berlin, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, da tuberkuloseepidemien rasede i Tyskland. Et område på over 150 hektar blev inddraget til helbredelse og rekonvalescens med over 1.200 sengepladser i kønsopdelte barakker.

