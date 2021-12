Med elbil ned gennem Europa: »Det her går bare sååå latterligt langsomt«

At sommerferien i år skulle foregå i elbilen var vi enige om, i hvert fald de to på forsædet. Mads på 19 og Kalle på 16 år fik ikke rigtig noget at sige. Deres forældre havde taget et klimavalg. Vi forsøgte at favne alles ønsker og endte på tre dage i Tyskland, tre dage i Schweiz og en afsluttende uge i Bellagio ved Comosøen i Italien. Hjemturen var planlagt til maksimalt én overnatning.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her