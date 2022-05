Hop om bord på verdens længste kabelbane, og svæv over afgrunden til det billedskønne kloster

At besøge Tatev-klostret i det sydlige Armenien er også at blive konfronteret med sin egen dødelighed. Klosteret er et af landets ældste og mest velbevarede, men for at besøge det må man krydse den dybe Vorotan-slugt. Det kan godt gøres i bil, men den spektakulære måde er at tage turen over slugten i verdens længste kabelbane. Den hedder ’Wings of Tatev’, og turen varer 12 minutter og indebærer, at man undervejs har udsigt til frit fald på op til 320 meter, inden man når klippetoppen og det majestætisk tronende klosterkompleks.

