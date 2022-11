Det er 3.000 tons tungt og 2 kilometer langt, og så har det lige snoet sig på tværs af Unesco’s verdensarv

Et pr-stunt af en anden verden udspillede sig i sidste weekend i og omkring De Schweiziske Alper. Politiken var med, da Rhaetian Railway forsøgte at slå rekorden for verdens længste tog med passagerer.