Her er 8 steder i Norden, hvor du kan overnatte på en uforklarligt dragende facon

Uden at have et særlig originalt eller tillokkende navn er de fem hytter hos Tretopphytter Oslofjord alle kendetegnet ved at have det, der ligner en aldeles spektakulær udsigt over Oslofjorden. Hytterne er bygget, så de befinder sig 10 meter over jorden, men 100 meter over havets overflade. Hver fuldt møbleret hytte kan rumme fra syv til ti personer. Hytterne ligger kun en times kørsel syd for Oslo.

Tjek hjemmesiden for priser og booking – Tretopphytter Oslofjord.