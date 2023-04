På mountainbike i Schweiz: På vores højre hånd er der langt ned. Rigtig langt. At styrte er ikke en mulighed

Kulden bider overraskende skarpt klokken 8, selv om det er højsommer, og solen skinner fra en skyfri himmel. Nattefrosten har næsten vist sit ansigt i de knap 1.500 højdemeter, som den schweiziske by Lenzerheide ligger i.

Nervøsiteten dirrer stille i kroppen. Som fotograf skal jeg med tre ret rutinerede danske mountainbikere på en guidet rundtur i noget af det bedste terræn, Alperne har at byde på. Så godt, at schweizerne selv uden ydmyghed har døbt det ’Bike Kingdom’. Et kongerige for cykelentusiaster i kantonen Graubünden, hvor området omkring Arosa, Lenzerheide og Chur byder på over 900 kilometer mountainbikespor.