Klubben, der skabte Mike Tyson, har nu kvindelige stjerner - journalist gik med i ringen: Det var makabert og grafisk. Primalt. Som sex, døden, en fødsel

Journalist Sara Maria Glanowski har i flere år skildret mennesker og miljøer på kanten af New York og tegner i bogen ’Skyggebokser’ et usædvanligt portræt af Amerika i kamp og forandring. Vi bringer et bearbejdet uddrag fra hendes tid som fighter i den legendariske bokseklub Gleason’s Gym, en testosteronghetto i Brooklyn, hvor Muhammad Ali og Mike Tyson engang trænede, men hvor de regerende verdensmestre for første gang i klubbens historie allesammen er kvinder.