Et af håndboldens største talenter havnede i et skadeshelvede, og så fik hun en opringning, der gjorde hende vanvittig sur

Helena Elver nåede knap nok at glæde sig over at være udtaget til EM, før hun befandt sig i et skadeshelvede. Næsten et år senere står hun nu overfor et comeback for Odense og med et mål om VM i Spanien.