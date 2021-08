Hendes tvillingesøster har begge hænder. Men Bjørk Nørremark har 'tutten', og nu skal hun til de paralympiske lege.

I første omgang ville hun slet ikke være en del af paralandsholdet, men nu står hun som debutant ved PL i Tokyo. Hun håber, at hun via sporten kan bidrage til at nedbryde nogle fordomme om folk med handikap og være et forbillede for andre unge mennesker.