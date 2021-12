»Jeg kan ikke rigtig huske de næste fem minutter, men jeg vågnede og havde ligget og grædt i fosterstilling«

Som han sidder der i en sofa med en caffe latte som en smilende, køn og fysisk toptunet ung mand, er det svært at forestille sig, at både kroppen og ikke mindst hovedet under det halvlange hår har været så genstridig modstandere, at en ekstremt lovende idrætskarriere var på nippet til at være overstået, inden den for alvor var kommet i gang.

Men Tobias Brønnum Bjerg har grund til at smile, for han er kommet ud på den anden side med rank ryg, genfunden selvtillid og en appetit på livet, som alt sammen er resulteret i fornyede ambitioner om at indfri sit potentiale ved OL i 2024.