Mikaela Shiffrin vs. Petra Vlhova

I de alpine skikonkurrencer stod Mikaela Shiffrin længe alene ud fra resten af feltet – især i slalom. Den 26-årige amerikaner har allerede vundet to guldmedaljer ved OL, og hvis hendes niveau holder nogenlunde sig nogenlunde stabilt i de kommende år, vil hun formentlig overgå svenske Ingemar Stenmarks rekord for antal sejre på tværs af konkurrencer på World Cuppen.

Men de seneste sæsoner er der dukket en op, som for alvor kan udfordre Shiffrin: Petra Vlhova fra Slovakiet. Vlhova har allerede sikret sig den samlede sejr i slalom på World Cuppen og har sammen med Mikaela Shiffrin sat alle andre konkurrenter af i toppen af den samlede stilling.

Deres medaljechancer vil formentlig være størst i de mest tekniske discipliner: storslalom og slalom.

Kvindernes skikonkurrencer begynder 7. februar.

Shaun White vs. Ayumu Hirano

Nok er Shaun White vintersportens måske største navn gennem de seneste tyve år og forsvarende mester i halfpipe. Men han er også blevet 35 år gammel. Alligevel formåede legenden med de karakteristiske røde lokker at kvalificere sig til OL for femte gang. Men han får svært ved at forsvare guldet i halfpipe fra 2018.

Sølvvinderen fra de to seneste vinterolympiske lege, japanske Ayumu Hirano, kommer nemlig til legene som samlet vinder af World Cuppen og med en sejr ved det sidste store stævne op til OL. Ved samme konkurrence blev Shaun White nummer 3. Så det er ikke urealistisk, at de to skal stå side om side på podiet for tredje gang.

De kan dog blive overhalet indenom af Ayumu Hiranos landsmand Yuto Totsuka, der har været stærk i indeværende sæson, og Scotty James fra Australien, som vandt bronze i Pyeongchang. Konkurrencen vil alene på grund af muligheden for en historisk 4. guldmedalje til Shaun White formentlig blive en af de mest sete ved legene i Beijing.

Mændenes konkurrencer i halfpipe begynder 9. februar.

Kamil Stoch vs. Ryoyu Kobayashi

Toppen af skihopsporten står over for et generationsskifte. Spørgsmålet er bare, om det bliver ved dette OL, at det for alvor træder i kraft.

Polens Kamil Stoch har vundet tre guldmedaljer ved de seneste to olympiske lege og har de seneste 10 år ligget solidt blandt de absolut bedste på den mandlige side af sporten. Kamil Stoch skadede dog sin ankel tidligere på måneden, så der er tvivl om hans form med skaden in mente.

For at vinde guld skal han dog formentlig være i topform – for det er særligt én af hans konkurrenter, Ryoyu Kobayashi. Tømmermændsramte danskere så måske den 25-årige japaner svæve sig til sejr i Garmisch-Partenkirchen 1. januar i år, og det er bestemt ikke den eneste gang, at han har gjort det. Han er nemlig kun snævert overgået i årets World Cup af tyske Karl Geiger, som også regnes blandt favoritterne i Beijing.

Mændenes konkurrence i skihop begynder 5. februar.

Eileen Gu vs. Kelly Sildaru

Eileen Gu bærer, ud over et enormt pres på sine skuldre for at vinde medaljer til værtsnationen Kina, favoritværdigheden i flere discipliner til OL’s freestyle-discipliner på ski. Særligt i halfpipe har den 18-årige stjerne været tæt på uovervindelig, men er også blandt favoritterne til slopestyle og kan hente medalje i big air på en god dag.

Hendes primære konkurrent er et andet supertalent, Kelly Sildaru fra Estland, der ligesom Gu kan vinde medaljer i tre discipliner. Hun er kun 19 år gammel, men har allerede sat rekord for antallet af guldmedaljer ved X-games vundet af en teenager. En rekord, hun blandt andet tog fra snowboardlegenden Shaun White. Esterens karriere har dog været plaget af skader. For eksempel måtte hun ved OL i Pyeongchang trække sig på dagen for finalen i slopestyle på grund af en knæskade.

I en disciplin med mange unge blandt de bedste kan franske Tess Ledeux på 20 år også melde sig ind i medaljekampen. Noget, hun senest viste ved at vinde to guldmedaljer ved X-games i slutningen af januar.

Freestyle-disciplinerne på ski begynder 7. februar.

Hanyu Yuzuru vs. Nathan Chen

Japans Hanyu Yuzuru er nok den deltager ved OL, der har den mest fanatiske fanbase bag sig – hvilket ses efter hans løb, hvor fansene kaster Peter Plys-bamser ind på banen, efter hans løb. Hanyu Yuzuru, eller isprinsen, som han kaldes i hjemlandet, kommer til OL i Beijing med muligheden for at skrive sig ind i historiebøgerne med sin tredje guldmedalje i træk i mændenes individuelle konkurrence i kunstskøjteløb. I hans vej står 22-årige Nathan Chen fra USA.

I Pyeongchang ramte nerverne den dengang 18-årige Chen, der missede podiet. Sidenhen har han til gengæld domineret sporten og vundet VM tre gange i træk og kommer til Beijing som favorit.

Mændenes individuelle konkurrence i kunstskøjteløb begynder 8. februar.

Alexander Bolshunov vs. Johannes Hæsflot Klæbo

Ved OL i Pyeongchang etablerede Johannes Hæsflot Klæbo sig som en ægte superstjerne. Ved mændenes sprintfinale i langrend satte den dengang blot 21-årige nordmand alle sine konkurrenter af og vandt guldmedaljen i sikker stil. Siden har han domineret i sprint på World Cuppen og ved VM.

På de længere distancer her den olympiske atlet fra Rusland Alexander Bolshunov til gengæld været feltets stærkeste. Det vidner hans tre samlede sejre i træk på World Cuppen om.

Bolshunov kan dog også godt bevæge sig ind på Johannes Hæsflot Klæbos domæne, hvilket man så, da han vandt bronze ved OL i Pyeongchang i 2018. Og på den anden side har nordmanden forbedret sig markant på de længere distancer. Eksempelvis vandt han maratondistancen på 50 kilometer ved det seneste VM, hvor han dog blev diskvalificeret for at vælte Bolshunov tæt på mål. Så rivaliseringen vil formentlig udspille sig flere gange under OL i Beijing.

Mændenes konkurrencer i langrend begynder 6. februar.

USA vs. Canada

Kvindernes ishockeyturnering er blevet afholdt seks gange ved OL. Og fem af de gange har finaleopgøret heddet USA mod Canada. USA kommer til turneringen som forsvarende olympiske mestre, mens Canada vandt VM i 2021. Så det er to meget jævnbyrdige hold, som de fleste forventer vil mødes i finalen endnu en gang.

»Det er en rivalisering som ingen andre. Hver gang vi spiller mod dem, er det intenst, tæt og aggressivt. Alle elsker at se det, og jeg kunne spille mod dem hver dag og stadig være spændt på at skulle møde dem«, sagde Canadas tredobbelte guldvinder Rebecca Johnston til OL’s kanal.

Blandt profilerne på USA’s hold er Hilary Knight, Kendall Coyne Schofield og Amanda Kessel, mens Canadas bedste spillere inkluderer navne som Marie-Philip Poulin og Mélodie Daoust.

Kvindernes konkurrence i ishockey er i gang. USA og Canada møder hinanden 8. februar.