Historisk dansk vinter-OL ligner en balancegang mellem turisme og medaljedrømme

Vinter-OL

Beijing 2022

Beijing 2022 er de XXIV olympiske vinterlege.

Legene åbnes officielt 4. februar og slutter 20. februar, men der er konkurrencer allerede fra 2. februar.

Det danske OL-hold er rekordstort med 62 deltagere: To ishockeyhold, to curlinghold, en alpin skiløber, en skiskytte samt to speedskatere.

I alt vil der være deltagelse af 2.828 atleter i Beijing, der er den første by til at afvikle både sommer- og vinter-OL. Den kinesiske metropol var i 2008 vært for sommerlegene.

Der skal uddeles 109 olympiske medaljesæt i Beijing og omegn.