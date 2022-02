Kasper Hjulmand: Eriksen bliver ikke udtaget, bare fordi han hedder Christian. Heller ikke fordi, det er synd for ham

Italien, England og Frankrig er de fodboldnationer, Danmark skal sammenligne sig selv med lige nu. Det skal man passe på med at tage for givet, siger landstræneren, der har 50 spillere på listen over kandidater til sin VM-trup. Christian Eriksen er en af dem, men kommer først på landsholdet, når han igen er god nok til det. Ingen bliver udtaget, fordi det er synd for dem, eller fordi de hedder Christian.