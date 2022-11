Profetien om Pierre er endelig gået i opfyldelse

Efter det taktiske oplæg gennemgik et par holdkammerater typisk de sidste detaljer med ham i spillertunnelen. Hvor højt og hvor intenst skulle de presse modstanderne i hvilke situationer. Højbjerg ville nikke og acceptere måden at løse opgaven på. For så at bryde aftalerne, kæderne i formationen og spæne frem i jagten på bolden. Han kunne ikke kontrollere den enorme passion og den store lyst til at være involveret mest muligt. Som resultat vidste landsholdskammeraterne ikke, hvor de havde ham.