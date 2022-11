Tv-kommentator og forfatter: Jeg har altid haft enormt svært ved at gå i skole og haft meget dårligt arbejde gennem årene

Hver eneste gang, Bastian Emil Goldschmidt kommer til at tænke over, at han har gjort det til sin levevej at formidle cykelsport, bliver han lykkelig. »Det fordrer taknemmelighed«, siger den 30-årige forfatter til den nye bog ’Verden af vilje’, der er en rejse igennem den bedste sæson i hans levetid.