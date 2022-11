Da Dipendra Kumar Mandal ikke fik sin løn, gik han på gaden i Qatar og strejkede. Det fik store konsekvenser

Tusinder af migrantarbejdere er blevet snydt for løn i Qatar og er blevet afkrævet ulovlige gebyrer for at få job i VM-værtslandet. En af dem er Dipendra Kumar Mandal, der befinder sig i en gældsspiral, han ikke kan se en vej ud af. Han har mistet alt håb.