Tidligere verdensmester i kano og kajak, Réne Holten, har fået at vide, at han er blevet vraget til Elitecentret, hvilket betyder, at han ikke bliver en del af træningslejre, mister økonomi osv. Forbundet tror ikke på ham, selv om han netop er blevet danmarksmester i to discipliner, og ingen var nær at true hans førsteplads. Han fortæller om forløbet, og hvad han nu vil gøre - han satser på at træne frem mod OL på egen hånd.