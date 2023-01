Nogle år og en hel del sejre senere ser det markant anderledes ud for Cecilie Uttrup Ludwig. Den 27-årige har med sine erobringer på den tohjulede og sin udadvendte facon skabt sig et navn i den internationale elite, hvor karrieren foreløbig kulminerede en julidag i nordfranske Épernay, da hun sejrede på 3. etape af det første Tour de France for kvinder og sluttede sammenlagt som nummer 7.

