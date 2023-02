Hun spiller en sport ukendt for de fleste. Alligevel ser millioner med, når 18-årige Anusha Samia tryller med bolden på sociale medier

Til sommer vil 18-årige Anusha Samia til Holland for at bytte sin VM-bronzemedalje ud med en i guld. Men det vigtigste for hende foregår uden for den ottekantede panna-bane.