Alle spåede hende en stor fremtid. Bortset fra Freja Ravn selv, der altid havde vidst, hun ikke kunne leve op til forventningerne

I en del år efterhånden har Freja Ravn og hendes makker Amalie været Danmarks store -- og eneste -- håb for dansk damedouble. Men inden i sig selv har Freja Ravn altid vidst, at hun aldrig ville blive den næste store. Aldrig ville blive verdens bedste. Så hun valgte at indstille karrieren som 22-årig, fordi livet som atlet ødelagde hende.