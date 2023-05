»Jeg tænkte ikke lige over i situationen, at der var kameraer. Og man kommer nok aldrig til at se mig gøre det igen«

Hvad tror du egentlig, det her er?«, råber Glen Riddersholm lige ind i hovedet på en ung knægt på kanten til at blive voksen, der knap har nået at sluge morgenmaden inden dagens træning med Allsvenskan-klubben IFK Nörrkoping.

Hvis han kan mærke spyttet fra skideballen ramme sin krop, viser han det ikke. Sparker bare lidt i kunstgræsset og undgår øjenkontakt, mens Glen Riddersholm står som en sprællemand og prøver at banke ind i hovedet på ham, at hvis man vil være professionel fodboldspiller, så nytter det gudhjælpemig ikke noget at brokke sig over at skulle spille forsvar i en omstillingsøvelse, bare fordi man har en forestilling om, at man gerne vil være angriber.