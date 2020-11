Sætningen der gav brændstof til den indebrændte Kevin De Bruynes karriere

Yussuf Poulsen kunne via sin tanzaniske far have valgt en landsholdskarriere i andre farver. Thomas Delaneys far, Michael Delaney, er amerikansk statsborger, og midtbanemanden afviste for 7 år siden en invitation til at træne med det amerikanske landshold, som med gode forbindelser til myndighederne helt ublu var klar til at skaffe ham amerikansk pas.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind