FC Midtjylland går til angreb på den danske fodboldtrone med storstilet millioninvestering

Med første spadestik til et nyt hovedkvarter og bedre træningsfaciliteter sætter FC Midtjylland et angreb ind på den danske fodboldtrone. Klubben investerer et trecifret millionbeløb for at rykke ind blandt Europas 50 bedste klubber. Også Nigeria og Brasilien spiller en særlig rolle i de ambitiøse planer.