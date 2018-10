Midt i den europæiske højredrejning: »Jeg tror aldrig, vi har set en migrant i Reichendorf«

Så langt øjet rækker, frister fuldt lastede træer med saftige æbler på rad og række. Røde og blå blomster rækker ud over altanerne, som ville de vise retningen rundt i de små veje, der kravler op og ned ad skråningerne.

I den fjerne omkreds giver de blåtonede bjerge beskyttelse for vind, vejr og alle andre trusler udefra. Skulle det ikke være nok, hænger Jesus på sit kors talrige steder rundtom for at passe på sin lille flok i landsbyen Reichendorf.

Serie Tysklands og Østrigs højresving Søndag 14. oktober er der valg i Bayern. Efter sidste års chokvalg til Bundestag, hvor AfD stormede frem, er valget i Bayern blevet en vigtig test af Angela Merkels skrøbelige koalitionsregering. Delstatsvalget handler i høj grad om indvandring, og AfD står ifølge meningsmålinger til stor fremgang. Politiken er taget til det sydtyske og Østrig for at følge det dramatiske valg.

Lader man Google Maps plante sin nål i den fuldtonede østrigske idyl og breder kontinentet ud, vil man se, at Reichendorf befinder sig nærmest på centimeter lige midt i Europa.

»Sandt nok, men politisk ligger vi nok lidt til højre for centrum«, ler Hermann Locker, let drillende.

Locker er tidligere viceborgmester i landsbyen, men nu har han alt for travlt med sine æbler til at pleje det politiske. Frugtavleren kører rundt på sin gaffeltruck og får stablet æblekasser, så de er klar til at blive transporteret væk på den lastvogn, som er kørt op til gården.

For de mange frugtavlere på egnen har det været et fantastisk år med den lange, tørre sommer. Alligevel giver han sig venligt tid til at tale et par minutter med gæsterne.

»Vi har fået ry som ’den sorte landsby’. Men det betyder ikke noget for dagligdagen her. Vi er måske bare lidt forud for jer andre, hvad angår udviklingen? Det er i hvert fald ikke noget, vi skammer os over«, siger Hermann Locker.

»Jeg har taget min politiske tørn for de konservative, ÖVP. Men min søn har valgt at gå ind i Frihedspartiet. Det betyder ikke, at vi bliver uvenner over søndagsmiddagen. For så stor forskel er der slet ikke på de to partier. Herude på landet er der faktisk ikke så stor politisk uenighed, vi må jo finde ud af det sammen«, siger han.

Vi triller videre. Op og ned ad bakkerne i Reichendorf i jagten på nogen, der kan fortælle os, hvordan livet går i Østrig et år efter, at landet i oktober sidste år valgte den første højrenationale regering i Vesteuropa. Med opbakning fra over 70 procent af beboerne i landsbyen her. Det massive flertal stemte på de to partier, der i dag udgør regeringen.

Det er de samme partier, som dannede regering i år 2000, det yderligtgående højreparti Frihedspartiet, dengang under ledelse af Jörg Haider, og det kristen-konservative ÖVP. Dengang boykottede medlemslandene i EU Østrig som protest mod regeringen, i dag har landet formandskabet i EU med kansler Sebastian Kurz på toppen.

I denne uge var den danske integrationsminister Inger Støjberg i Wien for at præsentere det fælles dansk-østrigske forslag om, at asylansøgere skal opholde sig i et tredje land under behandlingen af ansøgningerne.

»Højre er blevet den nye normalitet«, som eksviceborgmester Hermann Lockar siger.

Vi er jo ikke idioter

Men det er svært at træffe folk, der har stemt på Frihedspartiet og står ved det her på de paradisiske bakker med de blændende udsigter. Ja, faktisk er det svært at træffe nogen en almindelig onsdag i Reichendorf.

»Vi vil gerne have lov at bevare vores landsby og vores land, de værdier, vi har bygget op og levet efter i århundreder. Det er der vel ikke noget galt i. Vi er jo ikke idioter, der bare forærer det hele væk«, vrisser Daniela Peters, som er en af de få, der gerne vil stå ved, at hendes stemme gik til Frihedspartiet.

»Jeg forstår ikke, at det kan interessere medier fra andre lande. Skulle vi skamme os over, at vi stemmer for vores eget land? Det gør folk forhåbentlig også i dit land. For mig er forargelsen slut, nu skal vi redde Østrig«, siger den midaldrende kvinde med det flammerøde hår. Og lader forstå, at samtalen er slut.