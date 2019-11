Hotelreceptionisten faldt i staver over stemplerne i gæsternes pas: Michael så pludselig sig selv i Mortens pas og satsede hele sin tilværelse

I næste uge er det 30 år siden, at den østtyske mur mod Vesten blev væltet af en fredelig revolution. Det indvarslede afslutningen på mere end fire årtiers kold krig i Europa. I Tyskland er jubilæumsfesten dog blandet med skuffelse. Politiken har talt med to østtyskere – en daværende hotelreceptionist og en fodboldspiller – der stak af til Vesten inden og oplevede Murens fald fra den anden side. For begge spillede Danmark tilfældigvis en særlig rolle. Det her er Michael Schneiders historie.