Jeg stod i timelang selfiekø for at finde ud af, hvorfor Elizabeth Warren lige nu er USA’s bedste bud på en kvindelig præsident

Hun har fået taget over 70.000 af dem, og vælgerselfies er en vigtig del af Elizabeth Warrens strategi for at blive USA’s næste præsident. Skolelæreren, der blev professor, så senator og måske demokraternes præsidentkandidat, stormer frem i meningsmålingerne og ligger nu med i front til at udfordre Trump ved præsidentvalget 2020.