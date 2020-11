»Joe Biden bliver den sidste proeuropæiske, proatlantiske, klassiske amerikanske præsident«

Modsat Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump har Joe Biden allerede ved sin tiltrædelse et vidt forgrenet netværk blandt politikere over hele verden. I årtier har han plejet omgang med skandinaviske politikere. Tre tidligere statsministre, en ekspræsident samt to forhenværende udenrigsministre og Washington-ambassadører fra i alt fire forskellige lande fortæller her om Trumps afløser i Det Hvide Hus.