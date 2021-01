Whistleblower: Magtmisbrug skulle sløre ansvaret for Italiens coronatragedie

En WHO-rapport har afsløret, at den italienske pandemiplan ikke var opdateret siden 2006, hvilket kan have medvirket til tab af titusinder af menneskeliv. Den ansvarlige for at opdatere planen sidder nu i en topstilling i WHO og beskyldes for forsøg på at forfalske rapporten for at dække over sit eget svigt. Sagen sår tvivl om WHO’s troværdighed som politisk uafhængig organisation.