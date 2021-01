Fauci taler ud: »En dag fik jeg et brev med posten, og da jeg åbnede det, fik jeg en sky af fint hvidt pulver i ansigtet«

Det seneste år har ikke lignet noget andet, den i dag 80-årige Fauci har oplevet. I en tid, hvor coronavirussen har hærget USA, er millioner af amerikanere kommet til at holde af hans myndige væsen og det, at han hele tiden holder sig til fakta. Men samtidig betragter millioner af andre mennesker ham som en skurk. Trumps tilhængere har råbt slagord som »fyr Fauci«, og den tidligere præsident har overvejet at gøre det. Fauci er blevet skudt i skoene, at virussen bare var noget, han fandt på, og at han sammen med Bill Gates og George Soros havde indledt en hemmelig sammensværgelse for at berige sig på vaccinerne. Hans familie har modtaget dødstrusler. Da Fauci 21. januar viste sig til den første pressebriefing under Bidens regering, gav han udtryk for, at det føltes »befriende«, at han nu igen kunne »stå her og tale om det, I godt ved – det, der er videnskabeligt belæg for – og vide, at sådan ligger landet, lade videnskaben tale«.

