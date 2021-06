Den kraftige lugt af urin river i næsen, mens bilerne suser forbi de glemte

På pladsen foran banegården – den imponerende hvide bygning, som Benito Mussolini opførte som et symbol på fascismens evne til at reparere et ødelagt Italien – er der travlt. Banegården er knudepunktet i den pulserende metropol. Og pladsen er kendt for at være samlingssted for migranter uden opholdstilladelse. Human Rights Watch anslår, at der lever op mod 700.000 personer uden opholdstilladelse i Italien. Kommunen Milano ved ikke, hvor mange af dem der opholder sig i Milano.

Læs artiklen nu, og få Politiken i 30 dage Få adgang til hele Politikens digitale univers nu for kun 1 kr. Læs videre nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her