»Jeg længes efter at have børn, og det er enormt sårbart for mig at have valgt det fra«

Klimaforandringerne får flere til at træffe radikale valg. For eksempel at afstå fra at få børn som 41-årige Andreas Engholm, der selv kalder det for »det vildeste« valg i hans liv. Dansk forsker skal nu i gang med at undersøge klimakrisens indflydelse på vores familieliv.