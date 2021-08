»Det vigtigste for mig er, at jeg i fremtiden kan sige til mine børn, at jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt at gøre«

For et år siden holdt Hviderusland (Belarus) et meget omstridt og svindelpræget præsidentvalg, som landets mangeårige diktator Aleksandr Lukasjenko uretmæssigt hævder at have vundet. Lige siden har modkandidaten Svetlana Tikhanovskaja forsøgt at få væltet diktatoren. Her skriver hun på opfordring fra Politiken et brev om sin kamp for demokrati og frihed.