Han er storfavorit til at blive statsminister, men favoritrollen er på mange måder paradoksal

Norske meningsmålinger er enige: Et rødgrønt flertal står til en jordskredssejr ved stortingsvalget 13. september. Trods dårlige målinger til hans eget parti er socialdemokraten Jonas Gahr Støre storfavorit til at tage over efter otte år med Høyre-leder Erna Solberg i spidsen for Norge. For første gang siden efteråret 2001 står alle fire nordiske velfærdsstater til igen at få en socialdemokratisk statsminister.