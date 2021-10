Han overtog magten, genindførte ytringsfrihed og løslod politiske fanger. Men så tog han en helt anden drejning

For to år siden fik han Nobels Fredspris for at afslutte 20 års krig med nabolandet Eritrea. Nu fører han an i en brutal krig i sit eget land, Etiopien. Flere nødhjælpsorganisationer er nægtet adgang, og FN kalder situationen for den største enkeltstående sultkatastrofe i et årti. Men hvordan er det kommet så vidt?