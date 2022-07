Michael Jarlner: Populisterne falder på stribe. Men hvordan rydder man op efter dem?

De seneste par år har været en ren nedtur for nogle af denne verdens største populister, efter at de med løgne og politisk vandalisme red på en politisk bærebølge i årene 2015-20. Efter at de med netop disse løgne og politisk vandalisme udhulede alt det, som et oplyst demokrati burde stå for. Efter at disse rigmænd og eliteuddannede magtmennesker kom til magten på en forvansket fortælling om, at de repræsenterede ’folket’ mod den ’elite’, de selv er rundet af.