Begge kvinder nyder status som ukronede dronninger. Men de er langtfra ens

Dansk og svensk politik er ikke længere hinandens værdipolitiske modsætninger. Sverigedemokraterna er blevet stuerene i det borgerlige Sverige. Statsministrene Mette Frederiksen (S) og Magdalena Andersson (S) er på vej ind i hver deres valgkamp uden klare favoritter. I begge landes blå blokke kæmper to partier om at blive størst. I de røde blokke udkæmpes drabelige slag mellem venstrefløjspartier og økonomisk liberale midterpartier, som finder en selvstændig eksistensberettigelse i at holde højrepopulismen udenfor.