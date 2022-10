»Synet rystede virkelig Xi, og det virker, som om det blev en ledestjerne for ham igennem hele resten af hans liv«

Midt i det hele stod Kinas leder, Xi Jinping. Den dengang 13-årige rigmandsdreng kom oprindelig fra Beijings elite og var født ind i en familie med en far, der var en af de højest placerede i Kinas Kommunistparti. Men først kom Xis far i uføre i partiet og kort efter blev Xi selv et offer for Kinas Kulturrevolution i 1966. Hans skolegang blev stoppet, og han blev sendt ud på landet. Her så Xi Jinping for første gang, hvor fattige kinesiske bønder var.