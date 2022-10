Et sted, en tilstand, en mangel på mening

Krass Clement har en ualmindelig god hukommelse. Da jeg sender en sms til ham, om vi kan mødes og tale om hans nye fotobog ’Belfast’ svarer Krass Clement straks tilbage, at det kan vi da godt og tilføjer, at vi faktisk har mødt hinanden tidligere, da jeg interviewede ham om en anden bog.

Det er rigtigt. Jeg kunne godt selv huske det, men tænkte, at Clement for længst havde glemt et kort møde med en ung journalist, der fandt sted for godt 21 år siden.

Men nej, og da vi mødes nogle dage senere i Krass Clements nye lejlighed over for Botanisk Have, påstår han minsandten også at kunne genkende mig fysisk. Måske i virkeligheden ikke så overraskende for en mand, der lever af det visuelle og som må have brug for en elefantisk hukommelse for at kunne sortere og redigere billederne til sine bøger, der ofte er baseret på rejser og fotografier, der ligger årtier tilbage. Men alligevel.

Krass Clements seneste bog ’Belfast’ er et eksempel på hans arbejdsmetode og hukommelse. Den er bygget op om fotografier taget i den nordirske by i 1991, midt under den nordirske konflikts hedeste periode. Det er mere end tredive år siden, og det er ikke mindst den proces og det indtryk af verden af i går bogen giver, der fascinerer mig, og som jeg gerne vil tale med Clement om. Billederne virker mejslet i sten, ristet i runer.

Der er ikke et milligram ’Stranger Things’-agtig nostalgi at spore i dem, det er barske billeder fra en barsk by i en barsk æra.