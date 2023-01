Den lille lasede pige hiver efter vejret, da hun kommer op af hullet med glimmerstenene til din mobil, makeup og elbil

Tusindvis af børn i Madagaskar sætter livet på spil, når de tvunget af sult kravler ned i primitive miner for at grave efter mineralet mica. Et mineral, der i stor stil bruges i telefoner, makeup, glimmermaling og måske vigtigst af alt i de elektriske biler.